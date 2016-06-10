Рязань, 10 июня, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Жители дома №6 на улице Карла Маркса в Рязани более полугода ждут окончания капитального ремонта фасада здания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе рязанского отделения Общероссийского народного фронта, работы в ноябре 2015 года были завершены только на треть, после чего рабочие перестали делать ремонт.

consultantpuls.ru Капремонт

В ОНФ обратились жители дома. По их словам, рабочие делали ремонт медленно и некачественно. Осенью 2015 года строители собрали леса и ушли.

По данным рабочей группы ОНФ, ремонт проводила компания ООО «СпецСтройРегион», которая также должна была ремонтировать еще 20 объектов на общую сумму 24 млн рублей. При этом похожая ситуация наблюдается практически на всех объектах.

«Мы знаем, что с данной подрядной организацией Фонд капремонта расторг договор и сейчас ведутся суды. Но жильцам от этого легче не становится, и их дома уже больше полугода остаются без ремонта. Активисты Народного Фронта обратились в рязанский Фонд капитального ремонта с требованием в кратчайшие сроки организовать работы по проведению ремонта заброшенных в 2015 году домов», — цитирует пресс-служба члена ОНФ и депутата Госдумы Андрея Красова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года стало известно о том, что Рязанская область стала пятой в стране по эффективности реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Эксперты оценивали уровень собираемости платы за капремонт и количество отремонтированных домов.