Берлин, 10 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Интеграция беженцев в трудовой рынок Германии потребует «большого терпения». Об этом со ссылкой на президента ФРГ Йоахима Гаука передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интеграция по-европейски

Находящийся в Бонне Гаук встретился с беженцами и побеседовал с ними об их карьерных перспективах. Во время посещении центров интеграции Федерального агентства занятости он сказал: «Я надеюсь, что мы сможем помочь как можно большему числу молодых людей».

Глава государства выразил понимание тому, «насколько сложна и трудна интеграция». «Этого невозможно добиться за полгода или год. Над этим предстоит еще долго работать», — добавил он.

Напомним, по статистике Федерального статистического ведомства (Statistische Bundesamt) Германии, за 2015 г. в ФРГ приехали до 2 миллионов беженцев, 800 тысяч из которых перебрались оттуда в другие страны Евросоюза.