Москва, 10 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Потери российской экономики от действий киберпреступников Сбербанк оценивает в 600 млрд рублей. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Он сообщил, что в 2015—2016 годах служба Сбербанка зафиксировала рост числа кибератак на российский финансовый сектор. Кузнецов отметил, что за весь 2015 год было зафиксировано 52 критичных для систем Сбербанка инцидентов, а с начала 2016 года таких инцидентов отмечено уже 57.

За прошлый год Сбербанк зафиксировал 32,5 тысячи попыток незаконного списания денежных средств на сумму в пять миллиардов рублей. При этом число инцидентов в области информационной безопасности за последние два года возросло в 12 раз.

Кузнецов напомнил, что по официальным данным в 2015 году в России совершено 43 тысячи киберпреступлений. В Сбербанке считают этот показатель заниженным. Зампред правления Сбербанка посетовал, что Россия проигрывает многим другим странам в борьбе с киберпреступностью из-за слабого законодательства.

«Также у нас не готовят судей к работе с тематикой киберпреступлений, нет следователей с соответствующей квалификацией», — подчеркнул Кузнецов.