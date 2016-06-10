Москва, 10 июня, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Москве активисты предложили создать карту помоек со списанными продуктами из супермаркетов. Эксперты считают, что данная инициатива будет полезной для организаций, которые помогают бездомным или для фриганов. При этом, специалисты отмечают, что в первую очередь, необходимо обратить внимание на развитие цивилизованной системы сбора продуктов и мусора в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

art-mumu.ru Экспозиция в Художесвтенном МУзее МУсора «МУМУ»

Так, медиакоординатор токсической программы Гринпис России Виолетта Рябко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение активистов, заявила, что такие карты помоек имеют право существовать, но лучше направить силы на сокращение перепотребления. «Сейчас идет сокращение перепотребления еды — это мировой тренд, который в порядке вещей. Фриганы — довольно радикальное движение, но, возможно, такие карты будут им полезны», — считает Рябко. Она отметила, что в России не создана нормальная система раздельного сбора продуктов питания, да и других отходов. «В мире сейчас создаются различные платформы, где люди просто обмениваются едой: одни пишут что осталось и что не нужно, другие могут это забрать. Также, в мире непригодную еду можно перерабатывать для удобрения», — добавила она.

В свою очередь, директор благотворительного социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Лилит Горелова поддержала данную инициативу.

«Такие инициативы будут нормальным явлением, когда большие супермаркеты будут отдавать еду организациям, которые помогают несчастным людям», — заявила она, пояснив, что речь идет о продуктах, годных для потребления до окончания срока хранения.

Обратное мнение высказал генеральный директор центра экологических инициатив Владимир Кузнецов: «При создании таких карт супермаркеты должны будут привязаны к схемам помоек. Я не могу поверить, что такую карту выпустит какой-нибудь государственный орган управления. Это исключено. Нужно понимать, что это место будет для бомжей», — считает он.

Напомним, активисты предложили в Москве карту помоек, где можно будет забирать еду, списанную из супермаркетов. По их мнению, в городских баках оказываются тонны продуктов, которые не годны для продажи, но годятся для употребления в пищу.