Владимир, 10 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова не стала комментировать решение суда в отношении руководителя ООО ХК «МРГ-Инвест» Александра Филиппова. Во время пресс-подхода после вручения паспортов лучшим школьникам региона Светлана Орлова заявила, что вопросы о приговоре нужно задавать следственным органам и суду.

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«Эти вопросы задавайте следственным органам, суду. Суд у нас независимый. Поэтому что я могу здесь сказать? Решение принято. Суд у нас независимый», — цитирует «Зебра ТВ» главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что Александр Филиппов 8 июня был признан Гусь-Хрустальным городским судом виновным в совершении растраты в особо крупном размере. В суде было доказано, что бизнесмен не незаконно продал, а потом перепродал котельную, принадлежавшую компании «Владимиртеплогаз» в 2010 году (компания в тот период управлялась Филипповым). Согласно материалам следствия, сумма ущерба для потребителей составила 80 млн рублей.

Суд назначил наказание бизнесмену в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Защита осужденного заявила о том, что приговор будет обжалован.

При этом, как отмечает ИА REGNUM, ранее глава региона не ограничивала себя в комментариях по громким уголовным делам. Так, она несколько раз заявила о том, что в обществе существует мнение, что в деле экс-главы регионального УМВД полковника Губарева замешаны деньги некого «коммунального спрута». Напомним, полковник обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 285 — «Злоупотребление должностными полномочиями». Александр Филиппов решил, что обвинения предназначаются ему, и ответил следующей репликой: «Дело в том, что в публичном заявлении высшего должностного лица Владимирской области присутствовала «глубокая уверенность» в том, что уголовные дела в возглавляемом губернатором регионе могут возбуждаться за деньги каких-либо структур или лиц».