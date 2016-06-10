Рига, 10 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. 27 июня в Латвию прибудут инспекторы «Россельхознадзора», чтобы проверить латвийские рыбоперерабатывающие предприятия и предприятия по производству кормов для животных, включенные в список признанных в России экспортеров, сообщает LETA со ссылкой на представителя латвийской Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

В Латвии надеются, что в случае положительного заключения «Россельхознадзора» возобновятся переговоры об экспорте латвийской рыбной продукции в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Россельхознадзор» с 4 июня 20 015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами. Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

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