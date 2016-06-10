Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Петербургское отделение «Единой России» готовится провести праймериз в парламент Петербурга. Предварительное голосование по кандидатам в новый состав Законодательного собрания города состоится завтра, 11 июня.

Флаг партии «Единая Россия»

Принять в нем участие смогут не все граждане, как на думских праймериз, а определенные выборщики — члены партии и дружественных ей общественных организаций. Предварительно кандидаты по округам выступят перед выборщиками. Например, спикер нынешнего состава Заксобрания Вячеслав Макаров, который баллотируется в округе №3 в Петроградском район, выбрал для выступления перед площадку киностудии «Ленфильм» на Каменноостровском проспекте.

В целом из 200 заявок, поданных на праймериз, 18 принадлежат ныне действующим депутатам ЗакСа из фракции «Единой России», кроме Сергея Шатуновского и Евгения Марченко. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, которым он поделился с корреспондентом ИА REGNUM, результат голосования не станет ни для кого неожиданностью. Отчасти, на его взгляд, в этом виновата «полузакрытая» система праймериз, когда к урнам допускают ограниченное число людей.

«Фактор предсказуемости увеличивается, неожиданностей будет меньше, чем на праймериз в Госдуму, так как заранее понятно, кто именно голосует, и, соответственно, кто пройдет, а кто не пройдет. Изменений в составе фракции «Единой России» по сравнению с нынешним созывом будет меньше, нет в хорошем смысле «сумасшедших» людей, которые могут рискнуть и появиться из ниоткуда», — заметил Солонников.

При этом он полагает, что, с другой стороны, система выборщиков более понятна, чем открытые праймериз, так как больше похожа на традиционную систему выдвижения кандидатов на партийных собраниях или конференциях.

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Социолог Роман Романов считает, что, независимо от того, закрытую или открытую модель праймериз выбрала бы петербургская «Единая Россия», процедура призвана обновить кадровый состав, свести к минимуму влияние аппаратных игр, повысить легитимность кандидатов, которые затем попадут в бюллетени. При этом рядовые горожане, скорее всего, мало знают о возможных претендентах от «Единой России».

«Я предполагаю, что информированность петербуржцев об этих кандидатах, конечно, невысока. Но это не значит, что персональный состав фракции не важен. Важно, кто конкретно будет туда включен: удастся ли бизнес-лоббистам сформировать партийный региональный список или это будут кандидаты «от земли», с территорий, которые будут реально работать с людьми. Так что, даже если петербуржцы не знают списка, считают, что это для них не важно или не хотят знакомиться с ним, лучше бы им его узнать», — подчеркнул Романов.

Заметим, помимо уже имеющихся депутатов Заксобрания в городской парламент в этот раз пытаются пробиться глава Центрального района Мария Щербакова, председатель Красносельского района Евгений Никольский, депутат Госдумы Ирина Соколова, руководитель комитета по спорту Юрий Авдеев, советник спикера ЗакСа и бывший депутат Ватаняр Ягья, члены аппарата петербургского парламента Михаил Погорелов и Сергей Купченко, кандидат на пост губернатора города в 2014 году Тахир Бикбаев, координатор «Молодой гвардии Единой России» по Северо-Западу Михаил Черепанов и председатель петербургского отделения Союза пенсионеров России Борис Ивченко, который судился с телеканалом «Дождь» о взыскании 50 млн рублей в связи с опросом о блокаде Ленинграда.

Напомним, выборы Законодательного собрания Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 25 депутатов будет избрано по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.