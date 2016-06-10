Москва, 10 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Госдума приняла ла во втором чтении законопроект о вовлечении в оборот неиспользуемых сельхозземель, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Константин Крыжицкий. Дорога. 1899

Поправками, принятыми ко второму чтению, предполагается, что земельные участки из земель сельхозназначения, находящиеся в границах сельских поселений или расположенные на расстоянии не более 30 км от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться по назначению, не связанному с сельским хозяйством.

Законопроект сокращает с 5 до 3 лет срок, по истечении которого неиспользуемый по целевому назначению участок из земель сельхозназначения может быть принудительно изъят у собственника. В редакции первого чтения речь шла о сокращении этого срока до 2 лет. В этот период не включается срок, в течение которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий либо из-за иных обстоятельств, исключающих такое использование.

Документ обязывает собственника земельного участка из земель сельхозназначения, в отношении которого в Едином госреестре недвижимости есть сведения о ненадлежащем использовании земли в течение трех и более лет подряд, приступить к его использованию в течение года с момента возникновения права собственности. Если это требование выполнено не будет, собственник может быть привлечен к административной ответственности.

Если нарушения, связанные с неиспользованием земельного участка по целевому назначению, не будут устранены в двухмесячный срок, органы власти субъекта РФ обязаны обращаться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. Сейчас у них по закону есть такое право, но не обязанность. Рыночная или кадастровая стоимость участка будет определяться судом.

Запрещается участвовать в таких торгах юридическим лицам, участником которых является собственник изымаемого земельного участка, членам его семьи, организациям, на которые возложена оценка такого участка и их работникам, а также должностным лицам органов власти, чье участие в торгах может повлиять на условия и результаты торгов, членам семей таких лиц.

Если земля находится в непригодном для сельхоздеятельности состоянии и требует мелиорации, начальная цена участка будет уменьшаться на величину соответствующих расходов, но не более чем на 20%.

Предусматривается, что земельные участки из земель сельхозназначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду на срок до 5 лет крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в госпрограммах поддержки сельского хозяйства, без торгов.

Законопроект вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений о порядке изъятия земельных участков из земель сельхозназначения и продаже их с публичных торгов — они вступают в силу с 1 января 2017 года.