Ставрополь, 10 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае автомобильная компания «Ставрополь Авто» построит автосборочный завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минэкономразвития.

Steve Jurvetson Автосборочный завод

Проект предполагает производство и реализацию легковых автомобилей Brilliance, BYD, Hawtai, JAC.

Стоимость инвестпроекта составляет более 12 млрд рублей, из которых около 2 млрд рублей — средства инвестора, остальные — заемные средства. Половина займов подтверждена кредитными договорами.

Срок окупаемости — предположительно восемь лет.

В Ставропольском крае инвестор получил налоговые преимущества.

В Ставропольском крае инвестор получил налоговые преимущества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минпроме региона, по условиям инвестиционного соглашения автомобильной компании «Ставрополь Авто» с правительством Ставропольского края, в течение первых пяти лет работы для завода будет действовать льготный налоговый режим: компания будет освобождена от налога на имущество, а налог на прибыль для неё будет снижен на 4,5% — до 15,5%.

«Автомобилестроение — новая отрасль экономики для Ставропольского края… Крупный завод создаёт рыночную нишу для менее крупных проектов — производителей сопутствующих товаров и услуг. К тому же мы видим у завода перспективы расширения контрактного производства за счёт автомобильных марок, не заявленных на сегодняшний день в инвестпроекте», — прокомментировал министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко.