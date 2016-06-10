Воронеж, 10 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Дмитрий Ендовицкий останется во главе Воронежского государственного университета на ближайшие пять лет. Он переизбран на новый срок решением вузовской конференции 10 июня, сообщили ИА REGNUM в вузе.

abitur.vsu.ru Здание ВГУ

На пост ректора, помимо Ендовицкого, претендовали проректор по экономике и международному сотрудничеству, декан факультета международных отношений Олег Беленов и заведующий кафедрой оптики и спектроскопии физического факультета Олег Овчинников.

Добавим, что Дмитрий Ендовицкий возглавляет ВГУ с 2011 года. В 2015 году он также был избран депутатом Воронежской областной думы.