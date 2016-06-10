Минск, 10 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Раздолье. 1944

Постановлением Совмина Белоруссии № 445 от 9 июня «О Межведомственном совете по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете министров Республики Беларусь» утверждён новый состав совета. Текст документа опубликован на сайте правительства постветской республики.

Межведомственный совет возглавила совет зампред Совмина Наталья Кочанова, её замами назначены министр здравоохранения Василий Жарко и замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко. В совет включены представители Совбеза, МВД, Минюста, Мининформа, Минторга, Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Минспорта и туризма, Минсельхозпрода, облисполкомов и Мингорисполкома, госконцерна «Белгоспищепром» и госучреждения «Республиканский научно-практический центр психического здоровья». Межведсовет является постоянно действующим органом, сказано в постановлении, подписанным председателем СМ РБ Андреем Кобяковым. Среди его основных задач указана «координация деятельности госорганов и организаций в целях выработки единой государственной политики по вопросам формирования здорового образа жизни, контроля за неинфекционными заболеваниями, предупреждения и профилактики пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗБелоруссия находится на вершине мирового рейтинга по потреблению алкоголя вместе с другими постсоветскими образованиями — членом ЕС Литвой и «восточным партнёром» ЕС Молдавией. Данные по потреблению «табачного сырья» в Белоруссии неоднозначны, так как значительная его часть потребляется не белорусами, а друзьями и партнёрами из ЕС и Украины.