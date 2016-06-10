Ереван, 10 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Несколько армян — наследники жертв Геноцида армян 1915 года, подали иск в суд Калифорнии, по которому требуют вернуть им земли, на которых расположена американская авиабаза «Инджирлик» в Турции, сообщает The Independent. «Инджирлик» — это ведущая авиабаза США в Турции для борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в России). Американские самолеты именно отсюда бомбят мишени террористов в Сирии.

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«Это очень неловкое политическое дело, в котором являющиеся полноправными гражданами США трое армян в окружном суде Калифорнии будут защищать свои права в отношении некоторых частей территории базы, находящейся на расстоянии 7 миль от Аданы, и окружающих территорий», — пишет издание.

Алекс Бакалян, Анаис Арутюнян, и Рита Матесян требуют вернуть им землю, на которой расположена база, и окружающие территории, всего 122 акра.

Еще 13 армян могут присоединиться к иску, и в этом случае в суде будет оспариваться уже вся территория базы, на которой до геноцида 1915 года были фермы, дома, сельская школа и церковь. В Инджирлике была также плантация инжира, и поэтому в переводе с турецкого название этой местности означает «инжирный».

Ранее Алекс Бакалян уже подавал иск по упомянутому вопросу в суд Калифорнии против правительства Турции, однако суд счёл дело политическим и отклонил иск.

Новое судебное заседание состоится в августе 2016 года.

«Если Геноцид армян будет признан со стороны суда США, станет вопросом времени для использования со стороны правительства США слова «геноцид» для описания массовых убийств 1915 года», — заключает издание.