Москва, 10 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В России будет создана национальная перестраховочная компания в форме акционерного общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Pictures of Money Страховка ОСАГО

На перестраховочную компанию будут распространяться требования страхового законодательства в части надзора за субъектами страхового дела. Создание предусмотренной национальной перестраховочной компании позволит нивелировать негативные последствия дополнительных условий перестрахования на деятельность российских субъектов страховых правоотношений, обеспечив альтернативную возможность перестрахования, считают авторы законопроекта.

«С учетом того, что совокупный капитал всех страховых и перестраховочных компаний составляет на сегодняшний день 155 млрд рублей, а, по информации Банка России, уставный капитал национальной перестраховочной компании планируется в размере более 70 млрд рублей, ее возможности предоставлять имеющиеся у нее перестраховочные емкости российским и иностранным перестрахователям на коммерческой основе, с одной стороны, сократят отток валютных средств из РФ, а, с другой стороны, позволят увеличить объем входящей премии с международных рынков», — отметил глава комитета по финрынку Николай Гончар («Единая Россия»).

Как подчеркнул депутат, создание новых механизмов страхования необходимо в условиях убыточности страхования по ОСАГО. «Страховая компания — коммерческая структура, она работает, как это совершенно справедливо и неоднократно замечали классики, за прибыль. Но если государство приняло решение, что это страхование должно быть для гражданина обязательным, то государство должно помочь гражданину выйти из подобной ситуации», — отметил он.

Ко второму чтению законопроект может быть дополнен положениями, которые наделяют Банк России правом создавать страховую организацию, осуществляющую страхование по ОСАГО. «Это будет аналог страховой компании, который будет создаваться Банком России, но этот вопрос нуждается в дополнительном обсуждении», — отметил Гончар.