Саратов, 10 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. На сегодня долг МУПП «Саратовгорэлектротранс» перед поставщиками электроэнергии составляет 36,9 млн рублей. Если он в срочном порядке не будет погашен, есть угроза остановки городских трамваев и троллейбусов с 16 июня. Об этом заявил глава Саратова Олег Грищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

Кроме того, в преддверии выборов в Госдуму и городской парламент Олег Грищенко поставил вопрос о компетентности исполнительной власти.

По оценкам наблюдателей глава Саратова Олег Грищенко — один из лидеров праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму взял моду делать критические замечания в адрес мэрии, возглавляемой новым сити-менеджером Валерием Сараевым, в публичном пространстве. На этот раз 10 июня он поставил на вид мэрии: угроза остановки городского электротранспорта до сих пор не ликвидирована, энергетики предупредили, что в случае неоплаты задолженности МУПП «Саратовгорэлектротранс», с 16 июня прекратят подачу электроэнергии.

«Проблема эта возникла не сегодня, у исполнительной власти было достаточно времени, чтобы урегулировать взаимоотношения с энергетиками, — прокомментировал ситуацию градоначальник. — Возможно, администрация не сознает, какие серьезные социальные последствия повлечет за собой остановка даже хотя бы одного маршрута. Многие пассажиры трамваев и троллейбусов пользуются льготами и не могут себе позволить пересесть на автобусы и маршрутные такси. Если прекратится движение электротранспорта, они будут практически лишены возможности передвигаться по городу, что неизбежно вызовет социальное недовольство».

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Как отмечают наблюдатели, жители Саратова, с которых исправно собираются налоги, устали от бездорожья и бесконечного плача Ярославны по поводу проблем МУПов, в том числе бедственного положения «Саратовгорэлектротранса», который с 2013 года «может лишить граждан трамваев и троллейбусов». Создавались спецкомиссии по выводу предприятия их кризиса, но результаты нулевые.

Напомним, за последние 16 лет власти Саратова не закупили ни одного нового трамвая и троллейбуса, на сегодняшний день износ подвижного состава превышает 80%. Зампредседателя Саратовского областного правительства Александр Буренин еще в прошлом году заявлял, что ни в 2015 году, ни в 2016-м в региональной казне средства на закупку троллейбусов не предусмотрены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, задавшись вопросом, кому выгодно окончательно загубить МУПП «Саратовгорэлектротранс», глава Саратова Олег Грищенко в сентябре 2015-го указал: «Есть люди, которые лоббируют перевозку частными автобусами». И сделал серию откровений по поводу причин бедственного положения МУПП «Саратовгорэлектротранс».

«Перевозки — это огромные доходы частных перевозчиков, я бы сказал, теневые доходы, — разъяснил он положение дел в регионе и областной столице. — Ведь многие из них, по всей видимости, работают, не показывая в полном объеме полученной прибыли, не платя в полном объеме налоги. И заработную плату работникам, скорее всего, выплачивают в конвертах. Кто-то на этом зарабатывает большие деньги, по слухам, по миллиону рублей в месяц, и это только с одной группы автобусов в 10 единиц. Помножьте это на количество автобусов у каждого перевозчика, вот вам и реальная сумма его возможной ежемесячной прибыли, значительная часть которой — «черная», неучтенная наличность. Может быть, поэтому кому-то сегодня выгодно окончательно загубить «СГЭТ»?

«Частным перевозчикам проще, если называть вещи своими именами, значительная их часть работает практически, как говорят, «в черную», — пояснил Олег Грищенко. — По имеющейся информации, в большинстве случаев объем наличных, собранных с пассажиров, может отличаться от объема средств, оприходованных в кассу предприятия, в большую сторону, причем, в разы».

И последнее откровение от главы Саратова: «Я всегда говорил, что у нас политические и личные интересы превалируют над государственными и муниципальными».

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