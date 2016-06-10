Ростов-на-Дону, 10 июня, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Ко Дню России в Ростовской области и региональном центре подготовлена обширная развлекательная программа. Праздничный день жителям города предлагают начать с зарядки, которая пройдет у сцены в парке культуры и отдыха имени Горького. Организаторы уверяют, что урок физкультуры поможет зарядиться энергией и отличным настроением на весь день. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации донской столицы, участников зарядки ожидает легкая пробежка.

rostov-gorod.ru День России

Кроме того, в этот день состоится шествие по Пушкинской аллее от проспекта Ворошиловского к пару Горького. Там состоится митинг «Мы едины!». В течение дня в парке пройдут молодежный фестиваль поэтов и певцов «Ритм города», а также праздничный концерт с участием оркестра Кима Назаретова, творческих коллективов города.

Концерты, театрализованные представления, программы для детей, выставки, мастер-классы подготовили все парки областного центра. Ко Дню России празднично украшены не только площадки, на которых пройдут праздничные мероприятия, но и центральная улица донской столицы — Большая Садовая, городские площади и проспекты.

В течение дня горожане и гости областного центра смогут признаться Родине в любви. Возможность написать свою «валентинку» будет у каждого, кто придёт в парк Горького, будет прогуливаться по улице Пушкинской или проведет время на Фонтанной площади, где в 17:00 акция завершится массовым флэшмобом под названием «Мы любим Россию!».

Всем без исключения гостям ростовского зоопарка нанесут праздничный аквагрим, сотрудники подготовили увлекательную викторину, посвященную животным, а также шарики и флажки. Здесь состоится экскурсия «Животный мир России», а затем состоится праздничный концерт.

В городах и райцентрах Дона также пройдут праздничные мероприятия. В частности, в Новочеркасске состоится турнир по баскетболу, пройдут народные гуляния, а древняя столица донского казачества Старочеркасская проведёт конноспортивные соревнования с участием казаков. В Орловском районе состоится парад колясок в рамках праздника «Счастливое детство».