Калуга, 10 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Порядка 929 млн. рублей составляет задолженность потребителей перед филиалом «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Дарья Антнова ИА REGNUM Долги

Как сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании, хотя дебиторская задолженность перед филиалом «Калугаэнерго» за последние три месяца снижена на 31%, ситуация продолжает оставаться напряженной. Ведь сумма просрочки сопоставима с тремя годовыми объемами ремонтной программы энергетиков.

Подчас возникает парадоксальная ситуация, когда «крупные» должники существенно снижают свой долг перед Калугаэнерго, а ряд небольших предприятий и компаний только наращивают задолженность. Такие условия сложились с УМП «Коммунальные тепловые сети» МО «Город Балабаново» (задолженность на 2 июня составила 3,4 млн. рублей). Долг рос в течение 4 месяцев. Имея задолженность в 4,8 млн. рублей, ООО «Энергоресурс» (Боровский район) не предпринимает никаких шагов к ее погашению.

В «Калугаэнерго» считают, что такое положение недопустимо и к злостным неплательщикам будут применять самые жесткие меры, вплоть до полного отключения энергопитания.