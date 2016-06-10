Детройт, США, 10 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В США на 89-м году жизни скончался легендарный хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стенли Горди Хоу. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз».

ИА REGNUM Горди Хоу

В конце 2014 года Хоу перенес тяжелый инсульт, который парализовал половину тела хоккеиста. Позднее он перенес две операции по пересадке стволовых клеток. Причина смерти не уточняется.

За свою потрясающую карьеру Хоу получил прозвище «Мистер Хоккей». В составе «Детройт Ред Уингз» он стал четырехкратным обладателем Кубка Стенли (1950, 1952, 1954, 1955).

Хоу шесть раз получал «Арт Росс Трофи» — приз который вручается ежегодно хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас.

Хоккейная карьера Хоу продолжалось в общей сложности 35 лет. В четь Хоу названа комбинация «хет-трик Горди Хоу» — это когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке.