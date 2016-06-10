Москва, 10 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Закон о принципах деятельности региональных общественных палат (ОП) Госдума приняла во втором и в третьем чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Документ определяет порядок формирования палат и количественный состав.

Александр Дейнека. Беседа колхозной бригады. 1934

Количественный состав членов общественной палаты определяется законом региона, но не может составлять менее 21 человека и более 102 человек.

Одна треть состава палаты утверждается главой региона по представлению зарегистрированных на территории субъекта РФ структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще треть — законодательное собрание региона по представлению зарегистрированных на его территории региональных общественных объединений и некоммерческих организаций. Члены ОП, утвержденные губернатором и заксобранием, определяют состав остальной одной трети членов общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории субъекта РФ.

Закон «позволит создать полноценные, независимые от структур власти общественные региональные палаты, которые послужат дополнительно для того, чтобы организовать полноценное взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в регионах», отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Закон стал итогом совместной работы сенаторов с Общественной палатой (ОП), отметил секретарь ОП Александр Бречалов. «Общественные палаты в российских регионах должны быть максимально открыты для новых членов из числа местных активистов», — подчеркнул он.