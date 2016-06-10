Калуга, 10 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. 99,9% составил индекс потребительских цен на продовольственные товары в Калужской области, в мае текущего года по отношению к предыдущему месяцу, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной статистики. В течение мая в области увеличились цены на чай, кофе, макаронные и крупяные изделия на 2,3%, масло и жиры — на 1,8%, рыбопродукты — на 1,6%.

Toshihiro Gamo Куриное мясо

Между тем, по информации совместного заседания областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости, в период с 1 по 8 июня в магазинах федеральных сетей фиксировалось увеличение цен на мясо кур — на 1% и картофель — на 6,7%. В других форматах торговли отмечаются сходные ценовые изменения. Стабильный уровень цен отмечен на рынках и ярмарках.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо куриное, печенье, крупу гречневую-ядрицу, сахар-песок, лук, помидоры и яблоки.