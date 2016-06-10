Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Международная регата «Золотые весла Санкт-Петербурга» состоится 12 июня. Об этом ИА REGNUM 10 июня сообщили в Смольном. Традиционно в качестве гостей пригласили министра юстиции Александра Коновалова, губернатора Георгия Полтавченко, президента Федерации гребного спорта России Вениамина Бута.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаги России и Санкт-Петербурга

Состязания по академической гребле пройдут в акватории Кронверкского пролива, участники направятся вдоль Петропавловской крепости между Иоанновским и Кронверкским мостами. Символом регаты третий год подряд выбрали культовую советскую скульптуру Ивана Шадра «Девушка с веслом».

В этом году на регату приедут в том числе и зарубежные спортсмены, разыграют комплекты наград на супер-короткой дистанции в 200 метров.

Состязания пройдут по олимпийской системе в четыре этапа. Зрителей ждут гонки одиночек, двоек парных и распашных, четверок и восьмерок. Особую зрелищность гонкам придадут соревнования экипажей в классах «Морские ялы», «Викинги», «Драконы», «Гички».

В 10:00 пройдет отборочная часть соревнований, а также откроются музей гребли и музей ретро-автомобилей. В полдень начнется праздничная программа и стартует марафон на гребных тренажерах. В 13:15 организаторы решили устроить «час китайской культуры» — соревнования на лодках «Драконы».

В 14:00 состоится торжественное открытие, финальные состязания пройдут в 16:00. Уже через час будут награждать победителей. В 18:00 в рамках регаты пройдут соревнования по триатлону — плаванье, бег, эргометр.

Добавим, в связи со спортивными мероприятиями для судов закроют участки водных путей Петербурга. Самоходным транспортным и маломерным судам будет закрыт доступ в акваторию Кронверкского пролива от Иоанновского моста до Кронверкского моста с 16:00 11 июня до 23:00 12 июня. Кроме того, с 16:00 до 21:00 11 июня для движения самоходных транспортных судов закрывается акватория реки Крестовки.

Добавим, традиционно регата проводилась в исторической части города с 1968 года, это были однодневные массовые женские и мужские соревнования в гонках на байдарках, каноэ и академических лодках.