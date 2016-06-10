Анкара, 10 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, прилетевший в Соединенные Штаты на похороны легендарного боксера Мохаммеда Али, внезапно прервал свой визит и вернулся в Турцию, передает ABC News. Администрация Эрдогана не объяснила причину его решения.

mystage.ru Кааба

Частное информационное агентство Dogan сообщает, что турецкий лидер был расстроен тем, что организаторы похорон отклонили его просьбу положить на гроб Али кусок ткани, покрывающей Каабу в Мекке. Отмечается также недовольство Эрдогана тем, что турецкому имаму было отказано в чтении сур Корана на похоронной процессии.

9 июня турецкий лидер принял участие на чтении молитвы в память об Али, но не будет присутствовать на сегодняшних похоронах.

Также Эрдоган и король Иордании Абдалла должны были произнести речь, но выпали из списка выступающих, когда туда внесли двух других ораторов.