Калуга, 10 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. 86 свиней, заболевших африканской чумой (АЧС), были изъяты, и их туши былисожжены специалистами госветслужбы Думиничского района Калужской области.

Фото Комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области

Как сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM в Комитете ветеринарии при калужском региональном правительстве, отчуждение животных проводилось в первой угрожаемой зоне по африканской чуме свиней, радиус которой составляет пять километров от очага заболеваемости. Здесь должны быть уничтожены все свиньи.

Во второй карантинной зоне, радиус которой составляет десять километров, запрещены заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения, торговля животными и продуктами животного происхождения, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с массовым скоплением людей и животных.

По информации ветеринарного ведомства, в Думиничском районе в мае 2016 года было выявлено два очага заболеваемости АЧС. Сначала — на одном из частных подворий станции Думиничи, а затем — на одном из частных подворий села Дубровского.

В Думиничском, а также в Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском районах Калужской области постановлением губернатора области, вступившим в силу 26 мая, был объявлен карантин по африканской чуме свиней.