Минск, 10 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«В ходе консультаций стороны подробно обсудили весь блок макроэкономических и финансовых вопросов, а также основные экономические и структурные вызовы, с которыми сталкивается Республика Беларусь и ЕС в настоящее время. Также стороны рассмотрели перспективы и возможности расширения сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком», — проинформировал 10 июня Минфин Белоруссии об итогах 5-го раунда «диалога Белоруссия-ЕС по экономическим и финансовым вопросам».

Переговоры состоялись 8−9 июня в Минфине постсоветской республики. Официальный Минск представляли первый замминистра финансов Максим Ермолович, первый замминистра экономики Александр Заборовский, а также другие чиновники данных министерств и Нацбанка. «Европейская сторона была представлена главой представительства ЕС в Республике Беларусь Андреа Викторин, экспертами Генерального директората по экономике и финансам Европейской комиссии под руководством начальника отдела макрофинансовой помощи странам-соседям ЕС директората по международным экономическим и финансовым отношениям Элиодоро Темпрано Арройо», — проинформировали в Минфине.

Таким образом, чиновникив очередной раз дали понять, что не считают Белоруссию европейской страной. В министерстве сообщили также, что «следующий раунд диалога по экономическим и финансовым вопросам планируется провести в 2017 г. в г. Брюсселе».

Как сообщало ИА REGNUM, президент страны Александр Лукашенконе считает, что в Белоруссии есть кризис, объясняя третий год длящиеся «временные трудности и неурядицы» некими «внешними факторами. Руководство постсоветской республики не склонно брать на себя ответственность за происходящее и делает противоречивые заявления о готовности к структурным реформам при неизменном желании получать финансовую помощь из-за рубежа.