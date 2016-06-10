Десногорск, Смоленская область, 10 июня, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Андрей Петров акцентировал внимание участников конференции на стратегических задачах, передает управление информации и общественных связей Смоленской АЭС,

Дарья Антонова ИА REGNUM Социальная поддержка

необходимо обеспечить надежную и безопасную работу АЭС, наращивать портфель экспортных контрактов, активно создавать новые продукты и услуги, снижать себестоимость электроэнергии. Глобальные внешние вызовы, очевидные кризисные явления требуют от концерна радикального повышения эффективности работы, минимизации расходов. Главная цель такого сценария — гарантия долгосрочной конкурентоспособности на отечественном и международном рынке.

«Руководство госкорпорации «Росатом» и страны поставило перед концерном сверхамбициозные задачи, а главный ресурс в их достижении — наши сотрудники. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, концерн остается социально ответственным работодателем. Чтобы быть на шаг впереди стремительно меняющихся экономических условий, необходимо оптимально использовать все имеющиеся ресурсы, мотивировать сотрудников на более производительный труд, исключать потери и сокращать сроки протекания процессов. Чем больше разница между себестоимостью и ценой продажи, тем больше средств в нашем распоряжении на социальную поддержку, развитие материальной и научной базы», — подчеркнул генеральный директор.

Взаимоотношения между работодателем и трудовым коллективом Росэнергоатома строятся на принципах социального партнерства. Все возникающие вопросы удается решать путем конструктивных переговоров и выработки совместных решений.

«По уровню реализации социальной политики концерн является одним из ведущих в отрасли. В 2015 году расходы на реализацию социальной политики составили 2,66 миллиардов рублей, а в 2016 году планируется их увеличение до 2,9 миллиардов рублей, — отметил первый заместитель генерального директора Джумбери Ткебучава. — Расходы социальной направленности достаточно стабильны, что позволяет нам решать жизненно важные вопросы и потребности нашего большого коллектива».

В настоящее время в концерне реализуются все направления социальной политики госкорпорации «Росатом»: добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, санаторно-курортное лечение, поддержка ветеранов, негосударственное пенсионное обеспечение, жилищная программа, материальная помощь, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Кроме того, три года успешно действуют соглашения госкорпорации «Росатом» с администрациями регионов присутствия атомных станций, которые позволяют направлять дополнительные налоговые платежи в областные бюджеты. Только в 2015 году объем таких отчислений составил более 11,7 миллиардов рублей.

«Наши атомные станции — локомотивы социального развития регионов своего присутствия, они задают высокие социальные стандарты на территориях, где расположены, вносят вклад в культурную и спортивную жизнь, развитие и благоустройство городской среды. И какой бы сложной не была ситуация в нашей стране, эту работу необходимо продолжать, потому что здесь живут наши работники, наши дети и внуки», — уверен директор Смоленской АЭС Александр Васильев.

По итогам конференции трудового коллектива коллективный договор АО «Концерн Росэнергоатом» в сфере труда и социальных отношений за 2015 год признан выполненным.

«Ключевые задачи, стоящие перед концерном, — это повышение безопасности и качества, устранение потерь, повышение производительности труда, — отметил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров. — Главный инструмент решения этих задач — производственная система «Росатом». Доказано, что тот, кто работает эффективно, работает и безопасно. Наглядный пример — Смоленская и Балаковская АЭС, ставшие предприятиями — лидерами ПСР, продемонстрировав операционную эффективность и высокий уровень культуры безопасности. С помощью методологии ПСР в 2016 году нам предстоит оптимизировать сроки ремонтов на 141 сутки, что позволит обеспечить дополнительную выработку электроэнергии в объеме 3 млрд кВт часов, сократить складские запасы на 607 млн рублей, снизить условно-постоянные затраты на 4 млрд рублей. Есть резервы для оптимизации в закупочной деятельности. Запланировано сократить время проведения закупочных процедур в 10 раз! Бизнес на внешних рынках из вспомогательного вида деятельности превращается в стратегический актив, один из ключевых направлений развития. За последние 3 года наблюдается существенный рост портфеля заказов по направлению «сервис АЭС за рубежом». Дочерняя компания концерна АО «Русатом Сервис», выступающая интегратором сервисных услуг, на форуме «Атомэкспо — 2016» подписала меморандумы с компаниями Словакии, Франции, Чехии, Испании, Венгрии. Предмет сотрудничества — достройка АЭС, ТОиР, поддержка эксплуатации, обучение персонала, поставки ЗИП для АЭС, подготовка кадров.

Филиалы и дочерние общества концерна — носители компетенций и референтного опыта. Их стратегическая задача — выход на рынки с новыми продуктами. На новый уровень выходит производство изотопной продукции на атомных станциях России для зарубежных заказчиков. Сейчас спрос рождает предложение, которое могут удовлетворить АЭС с энергоблоками РБМК. В ближайшее время к Ленинградской АЭС, производящей Со-60, присоединятся Смоленская и Курская АЭС. Этот проект активно развиваем с канадской компанией «Нордеан». Концерн в сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» сооружает на Калининской АЭС центр обработки данных, который позволит к сотрудничеству на коммерческой основе крупнейшие российские интернет-поисковики.

К 2024 году с учетом международных проектов нам потребуется свыше 4 000 новых сотрудников — мобильных, мотивированных, подготовленных к реализации в новой продуктовой модели развития».

«Наша социальная политика, несмотря на трудности, остается работоспособной и объективной, — подчеркнул первый заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава. — По расходам социального характера на одного работника концерн стабильно занимает первое место по госкорпорации. Весь коллектив охвачен программой добровольного медицинского страхования. Успешно реализуется программа дополнительного пенсионного обеспечения. Обеспеченность жильем на действующих АЭС составляет 95%. К 2018 году будут сданы 90-квартирный дом в Полярных Зорях, два дома на 214 квартир в Волгодонске. Запланировано строительство жилого дома в Десногорске под будущее строительство Смоленской АЭС-2. Своего рода мониторингом удовлетворенности персонала уровнем гарантий стало исследование вовлеченности. Как раз по итогам опроса 2015 года стартовала обновленная программа «Здоровье», которая объединила действующие программы личного страхования, оздоровления в профилакториях АЭС и санаториях России, и дополнена положениями о медицинских осмотрах, плане эвакуации при травмах и заболеваниях, здоровом образе жизни, мониторинге состояния здоровья работников Концерна. Финансирование этой программы в 2016 году увеличится. Мы сознательно пошли на увеличение затрат, так как считаем что здоровье работников, их профессиональное долголетие — приоритет в нашей деятельности».

«На острие внимания руководителей и профсоюзов находятся вопросы охраны труда, — сообщил заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» — генеральный инспектор Николай Сорокин. — На это важное направление деятельности в 2015 году затрачено около 3,5 млрд рублей. В любой задаче — будь то выработка электроэнергии или строительство новых объектов, прежде всего, мы несем ответственность за безопасность, за то, в каких условиях работают наши люди. Предпринимаемые меры дают положительный результат. Неслучайно концерн «Росэнергоатом» занимает верхние строчки по уровню охраны труда среди других дивизионов. Хотя успокаиваться нельзя, предела улучшениям нет. Остаются проблемы на строящихся объектах, там процесс не так четко отлажен, как на действующих АЭС. Пока это в меньшей мере касается Смоленской АЭС, но энергоблоки замещения не за горами, так что эта задача очень скоро встанет в полный рост».

«Более 80% промышленного производства Десногорска приходится на Смоленскую АЭС, — рассказал директор Смоленской АЭС Александр Васильев. — Практически каждый, кто живет в нашем городе, причастен к очень важному делу — обеспечению энергетической безопасности страны. От градообразующего предприятия зависит благополучие и уверенность в завтрашнем дне 30-тысячной семьи десногорцев. Поэтому все, что удается сделать для человека, его благополучия, важно и значимо. В 2015 году от Смоленской АЭС более 160 человек в разных формах получили поддержку на улучшение жилищных условий, 675 работников и членов их семей прошли оздоровление. По соглашению о социальном сотрудничестве, которое заключено между госкорпорацией «Росатом» и администрацией Смоленской области, в бюджет области поступают налоговые платежи в рамках консолидированной группы налогоплательщиков. Сумма дополнительных налоговых отчислений в 2015 году — 1,8 млрд рублей, из них 400 млн рублей направлено на мероприятия социально-экономического характера. Например, поддержка атомной отрасли коснулась ремонта автомобильных дорог и объектов здравоохранения в регионе своего присутствия, строительства межпоселкового газопровода от деревни Коски до села Богданово, спортивных площадок Десногорска, восстановления памятников воинам Великой Отечественной войны».

«В атомной энергетике профсоюз и руководство давно выстроили эффективную систему взаимоотношений, этот опыт перенимают в других отраслях, — напомнил председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Игорь Фомичев. — Положительным примером продолжает оставаться концерн «Росэнергоатом», который для открытого диалога социальных партнеров выбрал форму постоянно действующих ежеквартальных совещаний. Очередную такую встречу мы провели в Десногорске 9 июня, накануне конференции трудового коллектива. Наша стратегическая задача остается неизменной — защита законных прав и интересов членов профсоюза, хотя способы ее решения меняются в зависимости от обстоятельств. Часто в спорах ищем компромисс, переговорный процесс по отстаиванию позиций может быть долгим и трудным, но работодатель никогда не сбрасывает со счетов позицию социальных партнеров, выслушивает, объясняет предпосылки для принятия тех или иных управленческих решений».