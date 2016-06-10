Брянск, 10 июня, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника регионального управления ветеринарии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, Владимир Пономарев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий») и ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

kasre.ru Коррупция

По версии следствия, в марте 2014 года чиновник скрыл выявленные факты заражения вирусом АЧС 50 свиней. Он не стал предпринимать никаких действий, положенных по закону, для того чтобы ограничить территорию очага АЧС и ликвидировать его. Кроме того, следствие считает, что Пономарев дал своим подчиненным указания сделать фиктивные документы о том, что животные уничтожены. Это было нужно для того, чтобы продать опасное мясо. За все это чиновник получил от бизнесмена около 200 тысяч рублей.

«Обвиняемый содержится под стражей. После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Пономарев был задержан летом 2015 года.