Москва, 10 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Министерству природных ресурсов и экологии России подготовить предложения по изъятию у Бурятии и Забайкальского края полномочий по управлению лесами. Поручение предусматривает передачу лесного контроля на федеральный уровень, пишет «Коммерсантъ». Ряд экспертов полагают, что проблемы в лесной отрасли копились десятилетиями и региональные руководители вряд ли в силах с ними справиться. Вряд ли изменит ситуацию и реформа, затеянная Хлопониным.

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Издание уточняет, что в 2007 году региональные власти получили полномочия по лесоохране и пожаротушению. Расходы на эти цели делятся примерно поровну: федеральные субвенции дополняют выплаты региональных бюджетов. Начиная с прошлого года в Восточной Сибири складывается очень тяжелая ситуация с лесными пожарами, с которыми власти справлялись с большим трудом и весьма неудовлетворительно. В частности, должности лишился руководитель Сибирского регионального центра МЧС. Кроме того, в числе одной из претензий к отправленному в отставку губернатору Забайкальского края Константину Ильковскому эксперты называли неспособность властей справиться с пожароопасной ситуацией.

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В прошлом году Хлопонин предложил сделать подготовку к пожароопасному сезону одним из показателей эффективности деятельности губернаторов, а Рослесхоз разработал методику «лесной» оценки эффективности региональных властей по охране и защите лесов и даже подготовил соответствующий рейтинг — в число отстающих попали Камчатка край, Забайкалье и Тува. Тогда впервые речь зашла о том, что по итогам работы может быть рассмотрен вопрос об изъятии полномочий у регионов.

Реализовать поручение Александра Хлопонина будет затруднительно, считает источник издания в Минприроды. «Дело в том, что конкретный механизм передачи полномочий нигде не описан, — сказал он. — И что это будет означать в реальности, пока сложно сказать. Понятно, что сменится какая-то часть начальников, но конкретные шаги надо будет продумать».

Экологи указывают, что значительная доля вины за сложившуюся ситуацию лежит на федеральном центре. «Конечно, хватает ошибок на местах. Но когда регионы получают от государства максимум 10% от необходимых средств на лесную охрану и восстановление, они объективно не могут справиться. От передачи полномочий денег не прибавится, их просто нет. Большинство субъектов РФ с радостью передали бы ответственность за леса на федеральный уровень, если это не повлечет какие-то репрессии в отношении не справившихся губернаторов», — считает глава лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко.

С ним отчасти согласен политолог Анатолий Савостин. «Вряд ли реформа, затеянная Хлопониным, даст немедленный эффект, — сказал он в интервью ИА REGNUM. — Проблемы в лесном хозяйстве копились десятилетиями, часть из них связана с недостаточным финансированием. Что касается губернаторов, то они были бы не прочь, если бы полномочия по тушению пожаров были переданы на федеральный уровень. Конечно, в нынешних условиях в ситуации с Бурятией и Забайкальем инициатива Хлопонина выглядит для глав этих регионов достаточно обидно, но если бы полномочия забрали у всех губернаторов сразу, они были бы только рады».