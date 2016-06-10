Берлин, 10 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Немецкие службы безопасности предупреждают о высокой вероятности террористических актов на чемпионате Европы по футболу во Франции, передает Spiegel.

Sean MacEntee Стадион на Евро-2016

Ведомство по охране конституции обеспокоено тем, что представитель «Исламского государства» (запрещена в России) недавно призвал сторонников на Западе совершить теракты во время Рамадана. Поскольку священный для мусульман месяц совпадает по времени с Евро-2016, вероятность нападений как никогда выше, говорится в конфиденциальном докладе. «Таким образом психологический барьер снижен», — гласит документ.

Также в последнем выпуске журнала, близкого к «Аль-Каиде» (структура, запрещенная в РФ), делается призыв к террористическим атакам с использованием простых и доступных средств. Такие акты осуществляются спонтанно, поэтому их трудно предотвратить, полагают спецслужбы ФРГ.

Федеральное управление уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA) предостерегает также от отдельных «радикализированных преступников», которые в любой момент могут нанести удар. При этом BKA не исключает и организованных нападений, как 13 ноября 2015 года в Париже.