Вильнюс, 10 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Комитет Сейма Литвы по социальным делам и труду сегодня, 10 июня, одобрил предложения членов парламента, чтобы не увеличился возраст пенсии по старости после 2026 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сейме Литвы.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

Комитет одобрил предложенную инициаторами проекта установку постепенно увеличивать обязательный стаж для пенсии по старости, пока в 2027 году он не достигнет 35 лет (установленный в настоящее время обязательный стаж для пенсии по старости — 30 лет), так как с 2012 года увеличивается возраст пенсии по старости (пока не достигнет возраста мужчин и женщин 65 лет).

Комитет одобрил предложения членов Сейма, чтобы предварительная пенсия по старости назначалась не более чем за пять лет до установленного возраста пенсии по старости, то есть чтобы был оставлен установленный в настоящее время период (инициаторы проекта и члены Сейма предложили ужесточить это условие, устанавливая, чтобы предварительная пенсия по старости назначалась не более чем за 3 года до возраста пенсии по старости).

Комитет не одобрил предложения члена Сейма на меньший процентный размер (то есть по 0,2% за каждый месяц, оставшийся до возраста пенсии по старости) уменьшать предварительную пенсию по старости (установленное в настоящее время уменьшение — по 0,4%), так как получатели предварительных пенсий по старости оказались бы в более благоприятном положении (за весь период получения пенсии им было бы выплачено больше), чем те лица, которые не воспользовались возможностью предварительного выхода на пенсию по старости.