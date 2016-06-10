Симферополь, 10 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Южное межрегиональное управление Федерального агентства воздушного транспорта (Росавация) проводит проверку инцидента, произошедшего в аэропорту Симферополя 4 июня этого года. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Ian Schofield Самолет в облаках

Сообщается, что 4 июня пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, которые выполнял рейс из Челябинска, сел на грунт правее взлетно-посадочной полосы аэропорта Симферополя.

Поскольку происшествие незначительное никто не пострадал, свою проверку проводит Росавиация. По её итогам транспортная прокуратура примет решение, проводить ли собственную проверку.

Причины произошедшего станут известны по результатам проверки Росавиации.