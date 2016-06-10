Москва, 10 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Справедливой России» Ильи Пономарева, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Решение вступает в силу 10 июня. Поддержали предложение 413 депутатов, против проголосовали 3 парламентария.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Депутата можно лишить мандата, если он в течение 30 дней не участвует в пленарных заседаниях, не работает в комитете и не встречается с избирателями в регионах. Инициировать процедуру лишения мандата может либо фракция, в которой состоит парламентарий, либо «профильный» комитет, отметил глава комиссии по вопросам депутатской этике Виктор Заварзин («Единая Россия»).

«Члены комиссии детально и всесторонне разобрались в документах, представленных фракцией «Справедливая Росси», — сказал глава комиссии, отметив, что комиссия установила: в закрепленной за ним Новосибирской области Пономарев работу не проводил, в заседаниях Госдумы и комитетах не участвовал, и хотя его карточка использовалась при голосованиях по законопроектам, визуально присутствие депутата зафиксировано не было.

В ходе дискуссии депутат Дмитрий Гудков («Справедливая Россия») потребовал приостановить заседание — в зале присутствуют 123 депутата из 450. «Похоже на какой-то фарс», — констатировал парламентарий. «123 депутата в зале — остальные по доверенности, как и Илья Пономарев, его доверенность, карточка для голосования у меня. Давайте посмотрим, у кого какие доверенности», — предложил он.

В ответ на замечание ведущий заседание вице-спикер Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») указал на то, что голосование по вопросу состоится в 17:00, и к тому времени депутатов, конечно, будет больше.

ЛДПР поддержала лишение мандата Пономарева. «Единственный голосовал против воссоединения Крыма», — напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Ведет гадкую антироссийскую пропаганду и действия против нас», — добавил он. «Вы проснулись — вы уже не депутат Госдумы — с этим вас и поздравляю», — обратился он заочно к Пономареву.

Фракция «Справедливая Россия» «с удовлетворением восприняла решение комиссии по этике», заявил депутат Михаил Емельянов. «Никаких оснований не лишать депутата Пономарева полномочий нет», — сказал депутат.

Фракция «Справедливая Россия» ранее выступила с предложением снять полномочия с двух депутатов — Ильи Пономарева и Алексея Митрофанова — в эту фракция формально входят оба депутата. При этом на заседании фракции парламентарии уже приняли единогласное решение избавиться от неудобных депутатов.

Позднее профильная комиссия Госдумы по этике нашла основания для лишения мандата пока только Пономарева и вынесла вопрос о его прогулах на рассмотрение палаты. По Митрофанову решение пока не принято из-за «появления определенных документов медицинского характера», отметил Заварзин.

Напомним, что ранее Пономарев стал фигурантом уголовного дела. Основанием для уголовного преследования стала коррупция в фонде «Сколково». По версии следствия, депутат Пономарев поспособствовал старшему вице-президенту фонда «Сколково» Алексею Бельтюкову в растрате денежных средств фонда. По данным следователей, коррупция вице-президента фонда и парламентария стоила «Сколково» потери более 22 млн рублей.

Весной 2015 года Госдума приняла закон об отзыве мандата депутата за систематическое неисполнение своих обязанностей, а именно — за более чем 30 дней прогулов пленарных заседаний и утрату связи с избирателями. Парламентарий может быть лишен своих полномочий по инициативе фракции, в которой состоит, а также по предложению комитета, членом которого является.

Оба парламентария — Пономарев и Митрофанов — были лишены депутатской неприкосновенности, подвергнуты уголовному преследованию в России и находятся за рубежом более года.