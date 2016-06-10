Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Погода на выходных в Санкт-Петербурге, пережившем 9 июня удар штормового ветра, вновь ухудшится. Как предупредило горожан Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, днем 11 июня и в течение суток 12 июня ожидается усиление северо-восточного ветра местами в порывах до 15−18 метров в секунду.

Николай Крымов. Ветреный день. Бык. 1908

«Просим вас соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Граждан просят избегать мест вблизи деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов);

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингуокружающей среды» 11 июня в Санкт-Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня дождь, местами небольшой. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днём местами порывы до сильного. Температура воздуха днём +13…+15 градусов.

12 июня будут дожди, местами ливни, возможна гроза. Ветер северо-восточный и северный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днём +10…+12 градусов.

13 июня ветер ослабеет, а дневная температура повысится до +15…+17 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильного ветра 9 июня в Петербурге упало 83 дерева. Было повреждено несколько автомобилей, светофоров, детская площадка и инсталляция зонтиков в Соляном переулке. Сведений о пострадавших не поступало.