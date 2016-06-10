Москва, 10 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. На столичном авторынке сохраняется тенденция к замедлению темпов продаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент компании ЗАО «РТДС Центр», вице-президент ассоциации «Российский автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко. По прогнозам эксперта, восстановление прежней ситуации на авторынке напрямую зависит от экономической ситуации в стране.

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«Спад есть, но спад больше, чем мы ожидали по итогам мая месяца. Люксовые марки хорошо продаются. Это все равно ограниченное количество людей, они просто заменяют свои автомобили. Там ничего не поменялось. А вот спад по бюджетным и остальным автомобилям — он больше, чем ожидался, — сообщил Петренко. — Я думаю, что пока не будет объявлена какая-то определенность, что правительство будет делать, чтобы выйти из кризиса, то, наверное, такое снижение продаж и будет. Пока оптимизма никакого. Единственное, что может подстегнуть рынок, — это выход новых моделей»

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аналитического агенства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей за четыре месяца 2016 года (январь-апрель) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизились на 0,4%. Самыми популярными марками машин стали Ford (35,9%) и Kia (35,6%). При этом, рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле 2016 года вырос на 10,7%, чем годом ранее.

Для того, чтобы поддерживать спрос на автомашины, необходимо развивать систему автокредитования, считает посол марки Volkswagen в России Павел Коган. «Важно чтобы были скоординированы действия и банков и автомобильных салонов по предоставлению кредитов на покупку автомобилей людям, чтобы люди могли позволить себе брать кредиты не на «драконовских» условиях. Сейчас автомобильные салоны привлекают покупателей акциями, предлагают различного рода скидки, такие комплексные меры должны стимулировать покупательский спрос, и в результате всё-таки рынок должен восстановиться», — отметил он в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, ранее пресс-служба «Автостата» сообщила, что за последние 10 лет цены на автомобили подорожали в три раза. По прогнозам специалистов, рост цент будет продолжаться в связи с тем, что автопроизводителям необходимо компенсировать возросшие затраты, возникшие из-за ослабления рубля.

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