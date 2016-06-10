Москва, 10 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Компания «Газпром нефть» считает, что в среднесрочной перспективе цены на нефть будут держаться на уровне $50−60 за баррель. Об этом сегодня, 10 июня, заявил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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«Среднесрочно мы полагаем, что цена будет находиться в диапазоне $50−60 (за баррель)», — сказал Дюков. Он пояснил, что под среднесрочной перспективой он подразумевает период до трех лет.

Также Дюков добавил, что в долгосрочной перспективе цены на нефть вернуться к отметке $100 за баррель и выше.

Напомним, летом 2014 года нефть стоила $115 за баррель, а к началу 2016 года она подешевела ниже $30 за баррель. К маю этого года нефть перешагнула психологический уровень в $50 за баррель и сегодня торгуется на уровне $51 за баррель.

Дюков подчеркнул, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) остается важным фактором, который влияет на цены на «черное золото». При этом глава «Газпром нефти» отметил, что ОПЕК из силы и инструмента, который должен стабилизировать рынок, превратилась в институт, который этот рынок дестабилизирует.

«ОПЕК сейчас влияет, скорее, на снижение цены, чем на ее рост», — резюмировал Дюков.