Хельсинки, 10 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё в интервью финской газете Helsingin Sanomat опроверг информацию о возможной помощи Финляндии и Швеции со стороны НАТО как не соответствующую действительности. По словам финского министра, речь идет о «спекуляциях» и «пустых надеждах». Об этом сегодня, 10 июня, сообщает финский национальный вещатель Yle.

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«Финляндия — не член НАТО, и мы не участвуем в дискуссиях, которые проводятся между странами-членами альянса. Я, правда, в качестве министра обороны на следующей неделе поеду на собрание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, и раньше бывал на таких собраниях, но страны, которые не входят в альянс, разумеется, не принимают участия в подготовке оборонного плана или в деятельности в соответствии с пятой статьей устава НАТО», — заявил Ниинисте. Министр отказался спекулировать по поводу реакции России, если НАТО обратится с подобным предложением к Финляндии и Швеции.

Саммит НАТО пройдет в начале июля в столице Польше Варшаве. Финляндию на собрании будет представлять президент Саули Ниинистё. Финляндия и Швеция будут участвовать только в тех мероприятиях саммита, которые касаются углубления сотрудничества НАТО и ЕС в операциях по урегулированию кризисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года НАТО сможет размещать войска на территории Швеции в мирное время, а также будет помогать в кризисных ситуациях или в войне по запросу «принимающей стороны». Соответствующее соглашение с альянсом парламент Швеции ратифицировал в конце мая.

Договор нейтральной Швеции с Североатлантическим альянсом был подписан еще в сентябре 2014 года. «Договор с НАТО — это рамочное соглашение, которое упрощает проведение операций и учений в мирное время, но также может использоваться, чтобы облегчить совместные действия в случае кризиса или войны. Это вполне соответствует политике безопасности и солидарности, которую Швеция проводит много лет при широком политическом консенсусе», — отмечают сторонники соглашения.

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