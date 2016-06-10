Калуга, 10 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов направил письмо председателю Центрального банка Российской Федерации Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть возможность размещения на одной из новых денежных купюр видов Калуги. Глава региона подчеркнул, что выражает пожелания многих горожан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Образец купюры с изображением Калуги

Центробанк России запланировал выпуск новых банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. Их введут в оборот в 2017 году. Внешний вид купюр определят по итогам общественного обсуждения, сохранив традицию изображения на них памятных мест России.

В письме губернатор Анатолий Артамонов обращает внимание главы ЦБ на исторические заслуги областного центра и его уникальный внешний облик: «Калуга — один из древнейших и красивейших русских городов. В 2021 году он отметит свое 650-летие. На протяжении многих веков город оборонял подступы к столице, принимая на себя и мужественно отражая многочисленные натиски посягателей на русские земли. Калуга известна как памятник градостроительству XVIII — XIX веков. В это период были построены уникальные архитектурные Ансамбли Гостиного двора и Присутственных мест, Каменный мост, многочисленные соборы и купеческие усадьбы».

Сообщается также, что в городе расположен музей истории космонавтики, строится его вторая очередь. Анатолий Артамонов напоминает, что в Калуге жил и работал великий русский ученый и изобретатель К.Э. Циолковский: «На десятилетия вперед он определил развитие мировой авиации и космонавтики».

Кроме того, глава региона заметил, что и современная Калуга вносит существенный вклад в укрепление экономического, научного и гуманитарного потенциала государства. В этом году она включена в список городов «Золотого кольца» России.