Магас, 10 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Первое на Северном Кавказе предприятие по выращиванию грибов собираются построить в Ингушетии китайские предприниматели. Как сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе глав региона, стоимость проекта на начальном этапе составит около пяти миллиардов рублей.

IvanWalsh.com Грибная ферма

На встрече с руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым гендиректор китайской компании «Хуа шэн» Цзя Цзэминь предложил запустить за счет собственных средств производство по выращиванию грибов. В сутки предприятие сможет производить до 60 тонн продукции. Для республики реализация такого проекта будет выгодна, так как при этом будет создано до 500 постоянных рабочих мест. Кроме того, рентабильность фабрики будет обусловлена отсутствием подобных предприятий в северокавказском регионе.

Глава Ингушетии выразил заинтересованность в реализации проекта, отметив, что при правильной организации работы предприятие будет приносить хорошие доходы и самому инвестору, и республиканскому бюджету. По словам Евкурова, богатые клетчаткой и белками грибы — это природный заменитель мяса, и, несмотря на то, что жители Ингушетии привыкли потреблять натуральное мясо, данное производство должно стать рентабельным и его продукция востребованной.

Как отметил глава Ингушетии, инвесторам будет снижен налог на прибыль до 13,5% на срок окупаемости проекта. Также предусмотрено полное освобождение от уплаты налога на имущество до пяти лет и уменьшение арендной платы земли на 95%.

Отметим, что интерес китайских инвесторов вызывают и другие проекты, связанные с производством медоборудования, нефтедобычи, строительства газотурбинных станций. Однако, по словам главы Ингушетии, подобные крупные проекты необходимо реализовать при поддержке руководства Минздрава России, Минэнерго и ОАО «НК «Роснефть».