Мурманск, 10 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. У моря. 1957

Минувший месяц положительно сказался на уловах заполярных рыбаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Мурманский морской рыбный порт».

«Особенно ударно отработали рыбаки-прибрежники, доставившие в родной порт 3 000 тонн охлаждённой рыбы, — отметил пресс-секретарь АО ММРП Алексей Бакуменко. — Таких высоких уловов в этом виде промысла не было несколько лет. Обычно объём вылова в месяц у прибрежников составляет 1500−2000 тонн».

По информации рыбного порта, этот рекорд можно объяснить двумя причинами: хорошей промысловой обстановкой в Баренцевом море и тем, что не мешала погода.

«Успешный промысел привел к росту объёмов перевалки рыбопродукции в мурманском порту по сравнению с предыдущими месяцами, — отметил Бакуменко. — Так, в марте 2016 года АО ММРП обработало 13,8 тысячи тонн рыбы, в апреле — 12,3, а в мае — 14,5. Но общий грузооборот АО ММРП продолжает снижаться. Например, в мае 2015 года он составил 32,5 тысячи тонн, а нынче — 23,9 тысячи тонн, падение — на 26,5%».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в АО «Мурманский морской рыбный порт» заявили о том, что предприятие вынуждено диверсифицировать свою деятельность. Сейчас порт оказывает услуги по обслуживанию судов и перевалке рыбопродукции, а также пакетированных, палетированных и сыпучих грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения.

Одна из причин происходящего заключается в том, что из-за активной работы отечественных рыбопромышленников на экспорт в Мурманске снижается грузооборот рыбопродукции.