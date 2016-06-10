Великий Новгород, 10 июня, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» в Великом Новгороде 12 июня состоится областной летний праздник фольклора и ремёсел. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, фестиваль откроется на гостевой поляне ровно в полдень.

Лариса Горбунова Бурановские бабушки

В этом году участниками фестиваля стали коллективы из Шри-Ланки, Мексики, Польши, Латвии, Эстонии, России, в том числе известный фольклорный коллектив «Бабушки из Бураново» (Удмуртия), а также исполнитель техасского фанки-блюза Вилли Дж. Лоз (США).

Помимо концерта, в рамках фестиваля будет открыта игровая поляна с «игрищами» и «детским городком», будет работать ремесленная ярмарка с мастер-классами умельцев Новгородской области и регионов России.

Великий Новгород на фестивале представит фольклорный театр «Круговина», основу репертуара которого составляет новгородский фольклорно-этнографический материал. Ежегодно участники выезжают в фольклорные экспедиции по новгородским деревням, где в живом общении со старожилами познают и стараются перенять местную, исконную традицию исполнительства.

В этом году фольклорный фестиваль в «Витославлицах» состоится в дни празднования Дня города. Торжества в Великом Новгороде пройдут с 11 по 13 июня, городу исполняется 1157 лет.