Вологда, 10 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Тест на наркотики вологодских школьников необходимо сделать обязательным. Такое мнение высказал председатель регионального парламента Георгий Шевцов. Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, тестирование на склонность к наркотикам в 2016 году на Вологодчине прошли 36 тысяч учащихся школ, техникумов и колледжей области. В группу риска по итогам тестирования попали 28,3% учащихся 8−10 классов и 30,8% студентов 1−2 курсов средних специальных образовательных учреждений. При этом у процедуры социально-психологического тестирования появились противники.

Jack Spades Тест на наркотики

«Начались разговоры, что тестирование нарушает права человека. По моему глубокому убеждению, тестирование в школах надо проводить не добровольно, а обязательно. Когда во время диспансеризации мы берем у них обязательно анализы на гепатит и туберкулез, никто не возмущается, а вот анализ на наркотики почему-то называют нарушением прав. Я убежден, что необходимо изменить федеральное законодательство и проводить такое тестирование в период ежегодного медосмотра», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM спикер областного заксобрания Георгий Шевцов.

Парламентарий отметил, что за прошедший год количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними в регионе, увеличилось в три раза, а на учете в наркодиспансере области сейчас состоят втрое больше подростков. Причем, наиболее остро эта проблема стоит в районах. Возраст детей, которые употребляют наркотики, снижается до 12−14 лет.

«Это национальная трагедия, это проблема, и ее нужно решать общими усилиями — общественность школа, институты, и не надо слушать разговоры людей, которые начинают забалтывать проблему. Стране нужны умные здоровые дети — это наше будущее», — подчеркнул Георгий Шевцов.

Проблему наркозависимости несовершеннолетних Георгий Шевцов планирует поднять во время Дней Вологодской области в Совете Федерации, которые стартуют на следующей неделе.

Добавим, что по итогам социально-психологического тестирования в группу риска входят подростки, у которых возникают трудности при контроле поведения. Они склонны искать новые ощущения, зачастую — с помощью запрещенных веществ решать проблемы, просто уходя от них. Сочетание всех этих признаков повышает вероятность формирования у школьников и студентов зависимого поведения как от наркотиков, так и от интернета.