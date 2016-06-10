Чебоксары, 10 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные мониторинга социально-экономического положения регионов по итогам января-апреля 2016 года. Согласно представленным предварительным данным, Чувашия стала лидером промышленного производства, наверстывая прошлогоднее значительное падение. Республика также вышла на лидерские позиции по объёму продукции сельского хозяйства, но продолжает оставаться в числе аутсайдеров по другим ключевым параметрам — грузообороту, жилищному строительству, объёму инвестиций, инфляции, доходам населения, зарплате и уровню безработицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные мониторинга.

ИА REGNUM На набережной Чебоксар

Индекс промышленного производства в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Чувашии составил 114%. По данному показателю республика оказалась на первом месте среди регионов Поволжья. Такой высокий уровень — результат значительного падения в 2015 году. Напомним, что в прошлом году Чувашия из месяца в месяц, наряду с Пермским краем и Оренбургской областью, демонстрировала отрицательную динамику. Так, в январе-апреле 2015 года по сравнению с январем-апрелем 2014 года индекс промпроизводства составил 89,4%, по итогам года — 95,1%. Ниже, чем в Чувашии, объём промышленного производства в 2015 году был только в Мордовии (94,8%) и Оренбургской области (91,8%).

Индекс продукции сельского хозяйства в Чувашии в I квартале 2016 года по сравнению с I кварталом 2015 года составил 112,3%. Выше, чем в Чувашии, данный показатель был только в Пензенской области (113%). Падение в Поволжье допустили только Удмуртия (96,6%) и Саратовская область (95%).

По темпам жилищного строительства Чувашия заняла последнее место в Поволжье. В январе-апреле текущего года в республике введено в эксплуатацию 80,8 тыс. кв. метров жилья, что составляет 53% от аналогичного прошлогоднего периода — это минимальный показатель в округе. В тройку аутсайдеров попали также Самарская (58,7%) и Кировская (58,1%) области. Рост продемонстрировали шесть регионов Поволжья, наибольшие показатели — в Нижегородской области (119,5%) и Марий Эл (113,8%).

По уровню падения перевозок грузов автотранспортом (организаций всех видов экономической деятельности без субъектов малого предпринимательства) Чувашия занимает предпоследнее место с индексом в размере 76,1% (в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). На последнем месте — Пермский край (индекс 70,8%), лидером является Пензенская область (136,2%). Индекс грузооборота в Чувашии составил 80,3% — ниже только в Нижегородской (71,3%) и Ульяновской (80,1%) областях.

Чувашия теряет и инвестиционную привлекательность. Индекс объёма инвестиций в основной капитал в январе-апреле 2016 года составил 59,5% к соответствующему уровню 2015 года. Хуже ситуация была только в Марий Эл (индекс 53,6%). Положительную динамику показали три региона Поволжья, лидером стала Мордовия (индекс 144,4%).

Инфляция в Чувашии в апреле 2016 года к декабрю 2015 года составила 2,3% (в РФ — 2,5%, в ПФО — 2%). По росту цен республика занимает третье место в Поволжье, уступая Марий Эл (2,5%) и Пермскому краю (3%). Минимальная инфляция — в Пермском крае (0,9%) и Оренбургской области (1,1%).

Среднедушевые денежные доходы населения Чувашии в марте составили 17 904 рубля (предварительные данные). Ниже, чем в Чувашии, данный показатель в Мордовии (15 830 рублей) и Марий Эл (16 452 рубля). Максимальные среднедушевые доходы зарегистрированы в Татарии (31 571 рубль) и Нижегородской области (30 073 рубля).

Среднемесячная заработная плата в Чувашии в марте составила 21 652 рубля — это минимальный показатель в Поволжье. Следом за Чувашией идёт Марий Эл (22 104 рубля). На первом месте оказался Пермский край (29 344 рубля).

Уровень безработицы в феврале-апреле текущего года в Чувашии зарегистрирован на отметке 6%. Выше показатель был в Пермском крае (6,4%), Башкирии и Марий Эл (6,3%), минимальный — в Татарии (3,9%).