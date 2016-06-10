Симферополь, 10 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Крыму суд вынес приговор 22-летнему гражданину Украины Андрею Коломийцу, учавствовавшему в беспорядках на Майдане в Киеве вечером 20 января 2014. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Mstyslav Chernov Сотрудник «Беркута»

По данным ведомства, следствием и судом установлено, что вечером 20 января 2014 года Коломиец, являясь членом запрещенной в России экстремистской организации — украинская повстанческая армия, на Майдане, «используя бутылки с зажигательной смесью в качестве оружия, бросил в сторону сотрудников батальона милиции особого назначения «Беркут» не менее двух бутылок с зажигательной смесью». В результате, на сотрудниках спецподразделения загорелась верхняя одежда.

Также, в ходе расследования уголовного дела следствие установило причастность Коломийца к совершению еще одного преступления.

«16 мая 2015 года на территории Кабардино-Балкарской Республики он незаконно хранил наркотическое вещество в крупном размере для личного употребления», — сообщили в Следкоме.

Суд признал Андрея Коломийца виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «б», «е», «л» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти»), частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере»). В приговоре суда говорится, что подсудимый осуждён на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинительное заключение по делу Коломийца прокуратура Крыма передала в суд в январе 2016 года.