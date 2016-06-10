Душанбе, 10 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Таджикистане ликвидирован Совет юстиции, соответствующий указ подписал президент страны Эмомали Рахмон.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

Теперь вопросы, относящиеся к компетенции Совета юстиции, возлагаются на Верховный суд и Высший экономический суд.

Отмечается, что эти изменения направлены на реализацию новых установок, согласно внесенным недавно поправкам в Конституцию страны.

По словам заместителя председателя Национального центра законодательства при президенте Таджикистана Субхиддина Бахриддинзоды, проект упразднения Совета был разработан ранее в рамках Программы судебно-правовой реформы на 2015−2017 годы.

«Основная цель ликвидации Совета юстиции и передачи ее функций Верховному суду и Верховному экономическому суду заключается в усилении независимости судов в Таджикистане», — приводит его слова Радио «Озоди».

Издание также подчеркивает, что указ о ликвидации контролирующего органа судов всех уровней подписан как раз тогда, когда юристы и международные правозащитники стали все чаще критиковать судебную систему страны, обвиняя суды в зависимости от исполнительной власти.

Таджикский судья Ватан Абдурахмонов же считает, что все равно нет смысла ждать особой самостоятельности судов, так как теперь «вся монополия судебной системы перешла исключительно в распоряжение Верховного суда, что, по-моему, не совсем правильно».

Напомним, за внесение более сорока поправок в Конституцию на референдуме 22 мая 2016 года, по данным ЦИК страны, проголосовали 94,5% избирателей.