Русская кухня и народные промыслы: москвичи пробуют «Наш продукт» — фото
Москва, 10 июня, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Москве с 9 по 19 июня проходит гастрономический фестиваль «Наш продукт». На 33 городских площадках можно приобрести продукцию российских фермеров, изделия народных промыслов и отведать блюда, традиционно входивших в меню на Руси, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Всех гостей фестиваля знакомят с повседневной жизнью и бытом Москвы
Как сообщили организаторы мероприятия, 22 фестивальные площадки открыты в центре города и 11 — в округах. Всего установлено 287 шале: 189 торговых, 26 анимационных и 72 шале общественного питания.
Напомним, ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фестиваль «Наш продукт» открывает череду летних фестивалей цикла «Московский сезоны» 2016 года. По его словам, с 24 июня по 10 июля пройдет фестиваль «Московское мороженое», с 15 июля по 31 июля — «Московское варенье», с 5 августа по 19 августа — «Дары природы» и с 24 августа по 31 августа — «Снова в школу».