Москва, 10 июня, 2016, 20:20 — ИА Регнум. В Москве с 9 по 19 июня проходит гастрономический фестиваль «Наш продукт». На 33 городских площадках можно приобрести продукцию российских фермеров, изделия народных промыслов и отведать блюда, традиционно входивших в меню на Руси, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Наш продукт» на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Наш продукт» на Манежной площади

Всех гостей фестиваля знакомят с повседневной жизнью и бытом Москвы в XII—XVIII столетиях. Так, на Манежной площади разместилась «Азбука ремёсел», где можно пройти через символический алфавит и поучаствовать в ремесленных мастер-классах. На площади Революции работает площадка «Мясной ряд»: здесь предлагают мясо диких животных, продукты из оленины и медвежатины. А на Тверской площади посетителям рассказывают о процессе изготовления хлеба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка на фестивале «Наш продукт»

Как сообщили организаторы мероприятия, 22 фестивальные площадки открыты в центре города и 11 — в округах. Всего установлено 287 шале: 189 торговых, 26 анимационных и 72 шале общественного питания.

Напомним, ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что фестиваль «Наш продукт» открывает череду летних фестивалей цикла «Московский сезоны» 2016 года. По его словам, с 24 июня по 10 июля пройдет фестиваль «Московское мороженое», с 15 июля по 31 июля — «Московское варенье», с 5 августа по 19 августа — «Дары природы» и с 24 августа по 31 августа — «Снова в школу».