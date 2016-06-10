Киев, 10 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Власти Украины официально разрешили гражданам иностранных государств проходить службу в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указ номер 248/2016 «Об утверждении Положения о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства» подписал президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

SPC Joshua Leonard Украинский десантник

«Принятие указа позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые ранее не проходили военную службу в ВСУ (которые в настоящее время находятся в воинских частях), добросовестно выполнить в добровольном порядке, свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 мая спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что военно-политическое руководство Украины продолжает прибегать «к помощи западных покровителей как в экономической, так и в военной сфере, путем проведения подготовки личного состава с привлечением иностранных военных специалистов».

«В Беловодске началась массовая выдача украинских паспортов иностранным наемникам, — сказал он. — Это проводится для легализации иностранных наемников, чтобы республики не смогли обвинить украинские власти в использовании иностранцев в вооруженном конфликте в Донбассе».