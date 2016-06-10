Воронеж, 10 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов вручил паспорта школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Церемония состоялась 10 июня, в преддверии Дня России, в Парламентском центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы. Всего паспорта в торжественной обстановке получили 16 школьников.

Фото пресс-службы Воронежской областной думы Вручение паспортов воронежским школьникам

«Уже не первый год мы проводим эту церемонию в торжественной обстановке, чтобы дети, вступающие сегодня во взрослую жизнь, понимали всю степень ответственности и важность этого шага. Такая преемственность и патриотическое воспитание — залог сохранения государственности, культурных традиций нашего общества, залог сильной и великой России», — отметил Владимир Нетёсов.

Председатель облдумы добавил, что вручение паспортов юным гражданам России в преддверии Дня России и Дня Конституции стало традицией.

«День России — праздник, который объединяет всех нас — граждан великой страны, — обратился Владимир Нетёсов к школьникам. — Получив паспорт, вы становитесь полноправными членами общества и получаете ответственность — за самих себя и за нашу страну в целом. Именно вам предстоит развивать Россию. Уверен, что вы станете достойными гражданами нашей страны».

Школьников также поздравил главный федеральный инспектор по Воронежской области в Центральном федеральном округе Александр Солодов. Он отметил, что сегодняшние школьники становятся гражданами великой страны и пожелал им с высоко поднятой головой нести это звание.