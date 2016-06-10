Минск, 10 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум.



lotosgtrk.ru Снижение ставки рефинансирования

Правление и Комитет по монетарной политике Национального банка Белоруссии 10 июня приняли ряд решений в области денежно-кредитной политики, сообщает пресс-служба госрегулятора.

«С 1 июля 2016 г. снижаются: ставка рефинансирования — с 22 до 20 процентов годовых; ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков — с 27 до 25 процентов годовых; ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков — с 15 до 13 процентов годовых», — сказано в официальном сообщении.

Нацбанк проинформировал о снижении с 1 августа предельного уровня процентных ставок по новым срочным банковским вкладам физических лиц в белорусских рублях «в случае превышения которого предусматривается увеличение резервных требований, — с 1,0 до 0,9 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт».

Госрегулятор обосновал свои решения снижением темпов роста инфляции. В Нацбанке отметили, что в мае 2016 года данный показатель вырос на 12,4% к уровню мая 2015 года.

«Годовой прирост средней широкой денежной массы в мае 2016 г. составил 18,9 процента. Динамика данного показателя формирует условия для дальнейшего снижения инфляции, обусловленной монетарными факторами. На фоне снижения стоимости ресурсов на денежном рынке это дает возможность продолжить политику по уменьшению риск-премии в процентных ставках», — проинформировал Нацбанк постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, начало 2016 года Белоруссия встретила со ставкой рефинансирования 25% — немыслимый уровень для еврозоны. С тех пор ставка рефинансирования снижалась дважды — с 1 мая до 22% годовых и с 1 апреля до 24%. В ситуации третий год длящегося в республике кризиса, наличие которого президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно отрицает, представители реального сектора завалили Администрацию президента призывами сделать более доступными кредиты, стоимость которых напрямую зависит от ставки рефинансирования Нацбанка.

Отметим, что коммерческий кредит белорусскому заводу обходится почти в 10 раз дороже, чем аналогичному предприятию в Японии, Австрии и многих других развитых странах.