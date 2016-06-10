Москва, 10 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Срок переходного периода на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь продлевается до 1 января 2019 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующий закон приняла Госдума в первом чтении и в целом. Поправки вносятся в федеральный конституционный закон о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мы вместе! Крым наш1Миттинг 16 марта 2016

В настоящее время срок переходного периода по интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле РФ установлен до 1 января 2017 года. Законкасается имущественных, градостроительных земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регулирование в этой сфере осуществляется нормативно-правовыми актами Крыма и Севастополя по согласованию с органом федеральной исполнительной власти, который курирует эти направления.

«Необходимость продления срока вызвана осуществлением дорогостоящих и длительных мероприятий, которые в целом в РФ завершены: утверждение документов территориального планирования, зонирование территории, проведение кадастровой оценки, перенос сведений об объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости и так далее», — отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин («Единая Россия»), продление переходного периода будет для способствовать дальнейшему укреплению института собственности и созданию условий для единообразного применения законодательства РФ на территории Крыма и Севастополя.