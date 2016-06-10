Жирона, Испания, 10 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Смерть гражданки России и ее итальянского спутника, тела которых были обнаружены на борту дорогой яхты в испанской провинции Жирона, не была вызвана насилием, сообщает итальянское издание «Diari de Girona».

Travel Stock Photos Яхта

Опираясь на предварительные результаты вскрытия, журналисты издания говорят о смертельном отравлении угарным газом. Предположительно, мужчина и женщина не выключили двигатель яхты, и газ попал внутрь судна.

Точную причину смерти 28-летней уроженки Казани Лейлы Султангареевой и 48-летнего генуэзца Стефано Бертона установят судмедэксперты. В настоящее время генконсульства России и Италии решают вопросы транспортировки тела Лейлы в Россию, родные намерены похоронить ее в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела мужчины и женщины были найдены на пришвартованной в порту Испании 12-метровой яхте, прибывшей под итальянским флагом.