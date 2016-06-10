Вашингтон, 10 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в телевизионной передаче Tonight Show на канале NBC, рассказал о своих достижениях под медленную музыку, пообещав лучшие дни для Америки в будущем.

Joe Crimmings Барак Обама

В ходе шоу, Обама под ненавязчивое музыкальное сопровождение рассказал о создании 14 млн рабочих мест, снижении уровня безработицы ниже пяти процентов и стимулировании экономики действиями администрации, в то время как ведущий напевал шутливые комментарии к его словам.

Во втором куплете президент США поведал телезрителям о защите окружающей среды и лидирующих позициях США в разработке экологически чистой энергетики.

Под финальные аккорды музыкальной композиции, Обама напомнил телезрителям о счастливой возможности однополых пар заключать законные браки, скором сложении своих президентских полномочий и новых выборах.

Музыкальный номер завершился обнадеживающим зрителей утверждением, что лучшие времена для Америки еще настанут.