Липецк, 10 июня, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Липецкого территориального управления Росприроднадзора признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Павел Федотов. Взяточник

Как пояснили в региональном СУ СКР, чиновник, исполняя обязанности руководителя управления, предложил предпринимателю из Воронежа устроить его сына на должность начальника отдела в ведомстве, при этом пообещал содействовать его карьере в управлении — в обмен на взятку.

После того, как чиновник подписал приказ о назначении сына бизнесмена на обещанную должность, на его карту воронец перечислил около 400 тыс. рублей.

Суд приговорил теперь уже бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить государству штраф в 60-кратном размере от суммы взятки — 21,9 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.